Чимаев – о поражении Адесаньи: «Он слишком много играл в этом бою и проиграл»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил, что сам виноват в поражении в поединке против .

По мнению шведа, Исраэлю недостаточно двигал головой, что позволяло Перейре прицельно бить руками.

«Адесанья может победить Перейру, но ты никогда не контролируешь, когда кто-то отправляет тебя в нокаут.

Так что челюсть – это другое, ты не можешь это контролировать. Когда ты пропускаешь удар, не защищаешь лицо, то это не работает.

Неважно, насколько ты хорош, но если ты пропускаешь удар, то можешь отключиться. Исраэль побеждал в этом поединке. Он слишком много играл в этом бою и проиграл.

Я думаю, что если бы Адесанья берег энергию, не заигрывался, не опускал руки, не качал головой, то он должен был победить в этом бою», – сказал Чимаев.

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