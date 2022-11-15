Гаджиев – о преимуществе Волкановски перед Махачевым: «У Ислама еще не было опыта пяти раундов»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке между и Алексом Волкановски, который пройдет в феврале 2023 года.

«Махачев против Волкановски – это будет сложный бой. Наверное, сейчас это самое сложное, что можно придумать для Ислама. Но, как бы ни было, я его считаю фаворитом.

Я думаю, что он лучше во всем. Наверное, единственное преимущество Волкановски в том, что это человек, который прошел через пятираундовые бои. У Ислама такого опыта еще не было», – сказал Гаджиев.

Хабиб: «Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть!»

Алекс Волкановски: «Меня сложно удержать в партере, поэтому я ожидаю, что наш бой с Махачевым пройдет в стойке»