Гаджиев – о преимуществе Волкановски перед Махачевым: «У Ислама еще не было опыта пяти раундов»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски, который пройдет в феврале 2023 года.
«Махачев против Волкановски – это будет сложный бой. Наверное, сейчас это самое сложное, что можно придумать для Ислама. Но, как бы ни было, я его считаю фаворитом.
Я думаю, что он лучше во всем. Наверное, единственное преимущество Волкановски в том, что это человек, который прошел через пятираундовые бои. У Ислама такого опыта еще не было», – сказал Гаджиев.
Хабиб: «Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть!»
Алекс Волкановски: «Меня сложно удержать в партере, поэтому я ожидаю, что наш бой с Махачевым пройдет в стойке»
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