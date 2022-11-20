Бетербиев уверен в победе над Ярдом: «Он назвал меня медленным, но медленный и устойчивый выигрывает гонку»
Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что уверен в победе над Энтони Ярдом.
Напомним, что титульный поединок состоится в Лондоне 28 января 2023 года.
«Я никогда не отступаю перед вызовами. Энтони Ярд – главный претендент, который напросился на этот бой. Я с нетерпением жду поединка в Лондоне, где выступлю впервые после Олимпиады.
Ярд назвал меня медленным, после моего боя с Джо Смитом, но медленный и устойчивый выигрывает гонку. Нет сомнений, что в Лондоне победа будет за мной», – сказал канадец российского происхождения.
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