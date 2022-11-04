Дмитрий Бивол – о бое Бетербиева и Ярда: «Артур лучше, но в боксе возможно все»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA поделился мнением о грядущем поединке за титулы WBC, WBO и IBF между и .

«Я думаю, что у Бетербиева больше боксерских навыков. У него есть мощь, я думаю, что он более уверен в себе. Артур лучше как боксер. Но это бокс, здесь может произойти что угодно», – сказал Бивол.

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