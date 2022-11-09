Победитель боя Бетербиев – Ярд подерется с Каллумом Смитом, если не удастся договориться с Биволом

На ежегодном конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC) определили следующего соперника для победителя боя между чемпионом в полутяжелом весе и .

Если победитель не договорится об унификации с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом, то ему придется подраться с обязательным претендентом на титул WBC Каллумом Смитом.

Бой Бетербиева и Ярда запланирован 28 января.

Дмитрий Бивол: «Объединительный бой с Бетербиевым – приоритет»

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