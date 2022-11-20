Энтони Ярд – о поединке c Бетербиевым: «Это будет моя ночь»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес Энтони Ярд ответил на вопрос о предстоящем поединке за титул против чемпиона IBF, WBO и WBC Артура Бетербиева.

«Это будет моя ночь. Моя дальнейшая судьба решится в моем родном городе. Это то, к чему я стремлюсь на протяжении всей соей профессиональной карьеры, которая взяла свое начало на «Уэмбли».

Я не буду делать никаких прогнозов на этот бой, потому что встречусь с сильным бойцом, который является объединительным чемпионом в моей весовой категории. Скажу одно, что я ничего не оставляю на волю случая», – сказал англичанин.

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