Бой Бетербиев – Ярд 28 января может пройти на «Уэмбли» в Лондоне

Поединок чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе и британца 28 января может пройти на «Уэмбли» в Лондоне.

Как сообщает BoxingScene, официально о месте проведения боя станет известно после боя Яра и Стефана Койкова, который пройдет 19 ноября.

Бой между Ярдом и Бетербиевым должен был состояться в конце октября, но россиянин снялся из-за операции на правом колене.

Президент WBC: «У Бетербиева канадская боксерская лицензия. Поэтому мы рассматриваем его вне сценария исключения российских боксеров»

Победитель боя Бетербиев – Ярд подерется с Каллумом Смитом, если не удастся договориться с Биволом