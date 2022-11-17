Бой Бетербиев – Ярд 28 января может пройти на «Уэмбли» в Лондоне
Поединок чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева и британца Энтони Ярда 28 января может пройти на «Уэмбли» в Лондоне.
Как сообщает BoxingScene, официально о месте проведения боя станет известно после боя Яра и Стефана Койкова, который пройдет 19 ноября.
Бой между Ярдом и Бетербиевым должен был состояться в конце октября, но россиянин снялся из-за операции на правом колене.
Президент WBC: «У Бетербиева канадская боксерская лицензия. Поэтому мы рассматриваем его вне сценария исключения российских боксеров»
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