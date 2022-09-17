Американский боец UFC Тони Фергюсон рассказал, когда начались проблемы в его карьере. Напомним, «Эль-Кукуй» потерпел пять поражений подряд.

«После того, как победил меня, моя команда разбежалась. Каждый пошел своим путем, нам пришлось расстаться.

Потом мы пытались создать новую команду. Думаю, что нашел хороший экипаж. Моя лига астронавтов всегда рядом.

Мы пытаемся найти ошибки и устранить проблемы после последнего боя. Мы вернемся к работе, как только заживет моя левая голень. Также немного повреждены локти», – сказал Фергюсон.

Фергюсон ответил на критику Кормье: «Слишком много сахара ударило тебе в голову, как и толстяку Хабиберу»

Даниэль Кормье: «Грустно смотреть на Фергюсона. Его падение было очень быстрым»