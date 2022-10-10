Оливейра рассказал, кто сильнее бьет: Чендлер, Порье или Гейджи
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос, кто из его последних соперников сильнее бьет.
— Кто бьет сильнее: Порье, Чендлер или Гейджи?
— У них у всех очень тяжелые удары с рук, но я отдаю первенство Джастину Гейджи.
22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра подерется с Исламом Махачевым за вакантный титул в легком весе.
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