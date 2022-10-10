Оливейра рассказал, кто сильнее бьет: Чендлер, Порье или Гейджи

Бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра ответил на вопрос, кто из его последних соперников сильнее бьет.

— Кто бьет сильнее: , Чендлер или Гейджи?

— У них у всех очень тяжелые удары с рук, но я отдаю первенство Джастину Гейджи.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра подерется с Исламом Махачевым за вакантный титул в легком весе.

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