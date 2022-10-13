Рафаэль Физиев: «Надеюсь, подерусь с Гейджи в декабре или январе»

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал, почему хочет драться с Джастином Гейджи.

«Думаю, я могу выступить в декабре. Но хочу встретиться с Джастином Гейджи. Хочу подраться с ним, потому что это очень большой вызов для меня, это действительно хороший бой.

Нам обоим нравится драться в стойке. Он, конечно, захочет перевести меня в партер, но все знают, как Гейджи любит рубиться.

Посмотрим, но надеюсь, я подерусь с Джастином в декабре или январе. Я могу его подождать. Могу подождать до следующего года, нет проблем», – сказал Физиев.

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