Андерсон – о проигрыше Немкову: «Получил удовольствие от боя с чемпионом»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес Bellator Кори Андерсон обратился к фанатам после поединка против Вадима Немкова. Напомним, что россиянин одержал победу единогласным решением судей.

«Какой же крутой был бой! Я не достиг своей цели, но получил огромное удовольствие от боя с чемпионом!

Я благодарен вам за всю вашу любовь! Как обычно, я вернусь сильнее, чем был! Двигаемся дальше!» – написал Андерсон.

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