Взвешивание Bellator 288: Немков легче Андерсона, Нурмагомедов тяжелее Фрейре

В Чикаго состоялась церемония взвешивания участников Bellator 288, который состоится в ночь на 19 ноября.

Чемпион полутяжелого дивизиона оказался легче . Россиянин показал на весах 92,44 кг, американец – 92,62.

В со-главном событии состоится бой за титул в легком весе между Патрики Фрейре и Усманом Нурмагомедовым. Вес бразильца – 69,85 кг, россиянина – 70,22.

Результаты взвешивания:

Даниэль Вайхель (65,8) vs Тимур Хизриев (66,22);

Тайрел Форчун (116,66) vs Дэниель Джеймс (120,11);

Роман Фаралдо (77,47) vs Леван Чокхели (77,38).

Усман Нурмагомедов: «Фрейре не заслуживал титульного боя. Я лучший легковес в Bellator»

Патрики Фрейре: «У русских фанатов нет личной жизни. Они пьют водку и тратят время на отправку мне сообщений»