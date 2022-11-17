Взвешивание Bellator 288: Немков легче Андерсона, Нурмагомедов тяжелее Фрейре

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) легкий вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Патрики Фрейре Усман Нурмагомедов Bellator 288 Бокс/MMA/UFC

В Чикаго состоялась церемония взвешивания участников Bellator 288, который состоится в ночь на 19 ноября.

Чемпион полутяжелого дивизиона Вадим Немков оказался легче Кори Андерсона. Россиянин показал на весах 92,44 кг, американец – 92,62.

В со-главном событии состоится бой за титул в легком весе между Патрики Фрейре и Усманом Нурмагомедовым. Вес бразильца – 69,85 кг, россиянина – 70,22.

Результаты взвешивания:

Даниэль Вайхель (65,8) vs Тимур Хизриев (66,22);

Тайрел Форчун (116,66) vs Дэниель Джеймс (120,11);

Роман Фаралдо (77,47) vs Леван Чокхели (77,38).

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