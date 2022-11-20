Чимаев сказал, что весит 92 килограмма: «Сделать 77 килограммов за 4 месяца будет легко»
Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев сказал, что не беспокоится по поводу сгонки веса перед возможным боем с Колби Ковингтоном, который может состояться в марте 2023 года.
«Сейчас я вешу 92 килограмма. Не знаю, сколько это будет в фунтах. Это много для полусреднего веса, но до марта есть еще много времени.
Перед боем с Диасом я весил больше, но мне дали всего шесть недель. Теперь у меня есть четыре месяца. Сделать 77 килограммов будет легко.
С Гилбертом Бернсом я согнал вес за два месяца. Тогда я был в таком же весе. Четыре месяца – это много», – сказал Хамзат.
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