Чимаев сказал, что весит 92 килограмма: «Сделать 77 килограммов за 4 месяца будет легко»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев сказал, что не беспокоится по поводу сгонки веса перед возможным боем с , который может состояться в марте 2023 года.

«Сейчас я вешу 92 килограмма. Не знаю, сколько это будет в фунтах. Это много для полусреднего веса, но до марта есть еще много времени.

Перед боем с Диасом я весил больше, но мне дали всего шесть недель. Теперь у меня есть четыре месяца. Сделать 77 килограммов будет легко.

С Гилбертом Бернсом я согнал вес за два месяца. Тогда я был в таком же весе. Четыре месяца – это много», – сказал Хамзат.

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