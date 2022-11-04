Сехудо считает Ковингтона фаворитом боя с Чимаевым: «Дух американской борьбы и большой бензобак делают Колби опасным»

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе считает, что одолеет .

Сехудо считает, что Чимаеву будет сложно восстановиться от весогонки, а Колби имеет богатый опыт пятираундовых поединков.

«Ковингтон более опытный боец, он выступает намного дольше, чем Хамзат. Будет хороший бой, самое главное – кто быстрее восстановится после сгонки.

Если будет пять раундов, то я почти уверен в победе Колби, судя по тому, что мы увидели в поединке Чимаева против Бернса.

И я не уверен, что Хамзат вообще сможет когда-нибудь уложиться в 77 кг. Колби хорош именно потому, что у него большой бензобак.

Дух американской борьбы в сочетании с большим бензобаком действительно делает Ковингтона опасным соперником», – предположил Сехудо.

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