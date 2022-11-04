Сехудо считает Ковингтона фаворитом боя с Чимаевым: «Дух американской борьбы и большой бензобак делают Колби опасным»
Бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо считает, что Колби Ковингтон одолеет Хамзата Чимаева.
Сехудо считает, что Чимаеву будет сложно восстановиться от весогонки, а Колби имеет богатый опыт пятираундовых поединков.
«Ковингтон более опытный боец, он выступает намного дольше, чем Хамзат. Будет хороший бой, самое главное – кто быстрее восстановится после сгонки.
Если будет пять раундов, то я почти уверен в победе Колби, судя по тому, что мы увидели в поединке Чимаева против Бернса.
И я не уверен, что Хамзат вообще сможет когда-нибудь уложиться в 77 кг. Колби хорош именно потому, что у него большой бензобак.
Дух американской борьбы в сочетании с большим бензобаком действительно делает Ковингтона опасным соперником», – предположил Сехудо.
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