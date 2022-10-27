Бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона состоится 18 марта в Великобритании (ТАСС)

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Чимаев - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

В команде чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева назвали вероятную дату боя с Колби Ковингтоном.

«О бое Хамзата против Ковингтона будет объявлено в ближайшее время. Бой планируется 18 марта в Великобритании», – сообщил источник.

Напомним, что Хамзат в последнем поединке одержал досрочную победу над Кевином Холландом. Ковингтон в марте этого года разгромил по очкам Хорхе Масвидаля.

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