Бой Хамзата Чимаева и Колби Ковингтона состоится 18 марта в Великобритании (ТАСС)

В команде чеченского бойца UFC Хамзата Чимаева назвали вероятную дату боя с .

«О бое Хамзата против Ковингтона будет объявлено в ближайшее время. Бой планируется 18 марта в Великобритании», – сообщил источник.

Напомним, что Хамзат в последнем поединке одержал досрочную победу над Кевином Холландом. Ковингтон в марте этого года разгромил по очкам Хорхе Масвидаля.

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