Чимаев призвал Нганну не жаловаться на зарплату: «Раньше ты жил на улице. Ты должен ценить то, что происходит»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что бойцам UFC не следует жаловаться на гонорары.

Непобежденный швед привел пример , который считает, что промоушен ему недоплачивает.

«Если Дэйна Уайт говорит мне: «Давай сделаем это», то я делаю. Я ценю то, что Дэйна и UFC делают для меня, понимаешь.

Многие бойцы говорят типа: «UFC не дает нам хорошие деньги», и все такое. Посмотрите, кем вы были год, два, три назад. Не забывайте об этом.

Я практически был бомжом. Этот большой парень, как его, Фрэнсис Нганну. Он говорит, что UFC дает ему мало денег. И в то же время он говорит, что раньше жил на улице.

Почему ты сейчас не живешь? Ты должен ценить все, что происходит с тобой. Просто дерись – деньги придут», – сказал Хамзат.

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