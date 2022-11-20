Чимаев призвал Нганну не жаловаться на зарплату: «Раньше ты жил на улице. Ты должен ценить то, что происходит»
Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев считает, что бойцам UFC не следует жаловаться на гонорары.
Непобежденный швед привел пример Фрэнсиса Нганну, который считает, что промоушен ему недоплачивает.
«Если Дэйна Уайт говорит мне: «Давай сделаем это», то я делаю. Я ценю то, что Дэйна и UFC делают для меня, понимаешь.
Многие бойцы говорят типа: «UFC не дает нам хорошие деньги», и все такое. Посмотрите, кем вы были год, два, три назад. Не забывайте об этом.
Я практически был бомжом. Этот большой парень, как его, Фрэнсис Нганну. Он говорит, что UFC дает ему мало денег. И в то же время он говорит, что раньше жил на улице.
Почему ты сейчас не живешь? Ты должен ценить все, что происходит с тобой. Просто дерись – деньги придут», – сказал Хамзат.
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