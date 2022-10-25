Победитель боя Ковингтон – Чимаев сразится за титул UFC

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Хамзат Чимаев Чимаев - Ковингтон Бокс/MMA/UFC

В команде шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщили, что его бой с Колби Ковингтоном будет иметь статус претендентского.

«Это будет претендентский бой. Победитель проведет поединок за чемпионский титул», – сообщили в команде.

Бой Чимаева и Ковингтона запланирован 18 марта 2023 года. Поясом в полусреднем весе на данный момент владеет Леон Эдвардс.

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