Победитель боя Ковингтон – Чимаев сразится за титул UFC
В команде шведского бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева сообщили, что его бой с Колби Ковингтоном будет иметь статус претендентского.
«Это будет претендентский бой. Победитель проведет поединок за чемпионский титул», – сообщили в команде.
Бой Чимаева и Ковингтона запланирован 18 марта 2023 года. Поясом в полусреднем весе на данный момент владеет Леон Эдвардс.
Почему Чимаев подрался с братом Хабиба? У чеченца давний конфликт с Нурмагомедовыми – все началось в чате Кадырова
Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона: «Колби откажется от поединка»
Комментарии