Победитель боя Ковингтон – Чимаев сразится за титул UFC

В команде шведского бойца чеченского происхождения сообщили, что его бой с будет иметь статус претендентского.

«Это будет претендентский бой. Победитель проведет поединок за чемпионский титул», – сообщили в команде.

Бой Чимаева и Ковингтона запланирован 18 марта 2023 года. Поясом в полусреднем весе на данный момент владеет Леон Эдвардс.

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