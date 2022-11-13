Перейра готов драться с Чимаевым: «Конечно, мне интересен этот поединок»

Новоиспеченный чемпион в среднем весе заявил, что не против выйти в октагон с .

«Конечно, мне интересен этот поединок. Я готов биться с кем угодно, мне неважно. Я усердно тренируюсь и очень быстро эволюционирую.

У меня очень сильная команда. Так что я готов ко всему. Я готов биться с кем угодно в этом октагоне», – сказал Перейра.

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