Перейра готов драться с Чимаевым: «Конечно, мне интересен этот поединок»
Новоиспеченный чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра заявил, что не против выйти в октагон с Хамзатом Чимаевым.
«Конечно, мне интересен этот поединок. Я готов биться с кем угодно, мне неважно. Я усердно тренируюсь и очень быстро эволюционирую.
У меня очень сильная команда. Так что я готов ко всему. Я готов биться с кем угодно в этом октагоне», – сказал Перейра.
Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья
Судейские карточки боя Перейры и Адесаньи: Алекс мог победить только финишем
Комментарии