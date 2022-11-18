Кормье считает, что Чимаев победит Перейру: «Если поединок назначить сейчас, Хамзат будет огромным фаворитом»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье заявил, что сейчас не стоит принимать поединок против .

«Если назначить Перейре поединок с Хамзатом прямо сейчас, Чимаев будет огромным фаворитом. Просто из-за стиля.

На данный момент такой стиль Перейре не подходит, его карьера еще только началась и Адесанья был для него идеальным соперником на титульный бой. Если поставить Перейру против грэпплера или борца, он может потонуть», – сказал Кормье.

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