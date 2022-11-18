Александр Емельяненко – о чемпионстве Перейры: «Знакомая история, похожа на мою. Хулиганил и перестал»
Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко поделился мнением о победе Алекса Перейры над Исраэлем Адесаньей в бою за титул UFC в среднем весе.
Напомним, что в подростковом возрасте Алекс имел серьезные проблемы с алкоголем, однако сумел побороть их, став профессиональным спортсменом.
«Очень знакомая история, очень похожа на мою. Я тоже плохо учился, много хулиганил.
Я считаю, это, наоборот, пример и показатель того, что человек может в любом состоянии и в любом возрасте взять себя в руки и добиться того, чего он хочет.
Все в руках человека. Он добивается от жизни всего того, что он пожелает сам. Перейра хулиганил и перестал», – сказал Александр.
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