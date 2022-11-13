Чимаев вызвал Перейру на бой: «Дайте мне Алекса, и я размажу его в Бразилии»

Теги UFC Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев заявил о желании подраться за титул в среднем весе против Алекса Перейры.

Непобежденный швед чеченского происхождения выразил готовность провести поединок на родине Перейры в Бразилии.

«Этот чувак дрался с рекордом 6-1. Мой рекорд 12-0, дайте мне его, и я размажу его. Дэйна, давай сделаем это в Бразилии. Погнали!» – написал Чимаев в соцсетях.

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