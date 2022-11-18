Кори Андерсон – о бое о победе Перейры над Адесаньей: «Это отстой, но Исраэль вернет себе титул»
Топовый полутяжеловес Bellator Кори Андерсон прокомментировал исход титульного боя UFC в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
Напомним, что в главном событии UFC 281 бразилец нокаутировал новозеландца в пятом раунде.
«У парней есть своя история, поэтому Исраэль должен был знать, как действовать и что ожидать от соперника.
Я думал, что он выдержит штурм и сделает свою работу. Это отстой, но я уверен, что в реванше Адесанья вернет себе титул», – сказал Андерсон.
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