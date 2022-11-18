Роган – об остановке боя Перейры и Адесаньи: «Марк Годдард – один из лучших рефери в мире»

Стэндап-комик и комментатор UFC Джо Роган не стал спорить с решением судьи Марка Годдарда остановить бой между и Исраэлем Адесаньей.

Изначально бывший чемпион не выразил недовольства из-за решения рефери, а затем назвал остановку плохой.

«Я могу представить, что остановка могла расстроить Адесанью. Я понимаю, что некоторые другие бои длились дольше.

Так и было, но это субъективное решение, и Марк Годдард – один из лучших в мире. Он входит в топ 2-3. Возможно, он второй номер.

Есть только несколько парней, которые являются элитнейшими среди рефери, и Марк Годдард явно один из них.

У него было всего несколько плохих или хотя бы спорных остановок. Не думаю, что когда-то видел от него плохую остановку», – сказал Роган.

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