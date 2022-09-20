Гаджиев – о бое Минеева и Исмаилова: «Никто не поверит в Магу. Ни по боксу, ни по ММА»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев бокс Владимир Минеев Магомед Исмаилов Исмаилов - Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что не хочет делать третий бой между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым из-за того, что «Лысый хищник» в глаза фанатов будет выглядеть явным аутсайдером.

«Я считаю, что сегодня единственное правило, по котором у Маги остались шансы – это вольная борьба. 

Я люблю Магу своей особенной любовью, потому что он как Конор в мировых ММА. Он сделал очень много. 

Но я считаю, что сегодня этот поединок не будет иметь интереса, потому что никто не поверит в Магу в бою с Минеевым. Ни по правилам бокса, ни по правилам ММА уже не поверят в данный момент», – сказал Гаджиев.

Гаджиев отменил правило минуты в партере в AMC Fight Nights: «Какая-то гнида написала на Sherdog письмо, и они переводят эти бои в выставочные» 

Победитель боя Емельяненко – Дацик 30 декабря подерется по правилам бокса с Исмаиловым 

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