Гаджиев не верит в бой Исмаилова и Шлеменко: «Мага подрался за 30 млн. Почему он должен драться за 20?»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему считает маловероятным бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко.
«Мага подрался за 30 миллионов. Почему он должен теперь драться за 20 миллионов? Он же не проиграл за 30.
Я бы ему сказал: «Мага, я про это знать не хочу. Я предлагаю столько». А он ответит: «Нет и нет, все». Теперь у Маги еще есть и хороший предмет для торга.
Если ему этот бой не нужен, если есть другие предложения, у него теперь есть железный аргумент: «Ребята, а почему я должен драться за столько-то, если я стою сколько-то?» – сказал Камил.
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