Камил Гаджиев назвал трех бойцов, способных победить Адесанью: «Минеев, Петросян и Копылов»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпиону в среднем весе Исраэлю Адесанье будет непросто в бою с тремя российскими бойцами.

«Наверное, олдскульные фанаты сейчас засмеются, но я скажу, что Адесанье было бы очень сложно в бою с Минеевым, непросто было бы в бою с Арменом Петросяном и .

Все просто: все, кто с ним дерется, зажимаются, зная, что он ударник высочайшего уровня. А я назвал тех ребят, для которых ударная техника, как мама родная.

Они спокойно, комфортно себя в ней чувствуют. У них не было бы комплексов, что Адесанья такой великий ударник. Они заслуженные и перезаслуженные боксеры, кикбоксеры и рукопашники», – считает Гаджиев.

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