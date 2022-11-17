Вадим Немков: «Развитию ММА в России способствует Федор Емельяненко, и он делает эту работу хорошо»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил, что рад подраться с Усманом Нурмагомедовым в одном карде Belator 288, который пройдет 18 ноября.
«Я рад, что мы с Усманом деремся в одном карде, деремся за титул. Там еще есть ребята из России. Я рад, что много наших бойцов дерутся в зарубежных ведущих лигах.
Развитию ММА в России способствует Федор Емельяненко, и он делает эту работу хорошо, поэтому много бойцов представляют нашу страну заграницей», – сказал Немков.
На Bellator 288 Немков сразится с Кори Андерсоном, а Усман Нурмагомедов подерется с чемпионом легкого дивизиона Патрики Фрейре.
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