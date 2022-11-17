Вадим Немков: «Развитию ММА в России способствует Федор Емельяненко, и он делает эту работу хорошо»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе сообщил, что рад подраться с Усманом Нурмагомедовым в одном карде Belator 288, который пройдет 18 ноября.

«Я рад, что мы с Усманом деремся в одном карде, деремся за титул. Там еще есть ребята из России. Я рад, что много наших бойцов дерутся в зарубежных ведущих лигах.

Развитию ММА в России способствует , и он делает эту работу хорошо, поэтому много бойцов представляют нашу страну заграницей», – сказал Немков.

На Bellator 288 Немков сразится с Кори Андерсоном, а подерется с чемпионом легкого дивизиона Патрики Фрейре.

Емельяненко про конфликт Шлеменко с Федором: «Шура, ты вместо того, чтобы поясничать, готовься. Выйду и выбью тебе зубы»

Немков про бой с Андерсоном: «Ничего не менял в подготовке. 18 ноября я буду готов»