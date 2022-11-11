Немков про бой с Андерсоном: «Необходимо подойти к схватке с холодной головой – нужна победа, и она будет за нами»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от боя с американцем Кори Андерсоном.
«Главное – подойти к поединку в оптимальной форме как в бою с Бейдером, Филом Дэвисом, Джулиусом Энгликасом.
Я на пути к этому, со здоровьем все хорошо, со сгонкой веса никаких проблем. В среду после тренировки весил 98 килограммов – около 5 кг согнать за неделю останется, для меня это нормально.
Груз ответственности, конечно, чувствуется, но стараюсь не думать об этом. Необходимо подойти к схватке с холодной головой – нужна победа, и она будет за нами.
В первом бою не было такого, чтобы он меня в одну калитку «переехал». Да, проблема была с затянувшейся подготовкой: где-то не восстановился, где-то не отдохнул.
Плюс новости не самые позитивные были в мире и нашей стране. Все это повлияло», – сказал Немков.
Бой Немкова и Андерсона состоится 18 ноября на турнире Bellator в Чикаго.
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