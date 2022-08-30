Немков к бою с Андерсоном будет готовиться в Таиланде с Малыхиным

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков отправился в Таиланд для подготовки к бою с Кори Андерсоном.

«Вадиму назначили бой с Кори Андерсоном. Сейчас он уехал в Таиланд, будет готовить борьбу в компании . Хорошая подготовка в рамках первого этапа.

Анатолий умеет бороться и может конкурировать в борьбе с американским бойцом. Сейчас именно это очень нужно Вадиму, поэтому он проведет подготовку там», – сказал одноклубник Немкова Кирилл Сидельников.

Бой Немкова и Андерсона 19 ноября возглавит Bellator 288 в Чикаго. Напомним, что первый бой между россиянином и американцем в апреле этого года был признан несостоявшимся из-за рассечения Немкова.

Усман Нурмагомедов 19 ноября сразится за титул Bellator, в этот же день Вадим Немков подерется с Кори Андерсоном

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