Немков к бою с Андерсоном будет готовиться в Таиланде с Малыхиным

Теги MMA Кирилл Сидельников полутяжелый вес (MMA) Bellator Кори Андерсон Вадим Немков Анатолий Малыхин Гран-при полутяжеловесов Bellator Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков отправился в Таиланд для подготовки к бою с Кори Андерсоном.

«Вадиму назначили бой с Кори Андерсоном. Сейчас он уехал в Таиланд, будет готовить борьбу в компании Анатолия Малыхина. Хорошая подготовка в рамках первого этапа.

Анатолий умеет бороться и может конкурировать в борьбе с американским бойцом. Сейчас именно это очень нужно Вадиму, поэтому он проведет подготовку там», – сказал одноклубник Немкова Кирилл Сидельников.

Бой Немкова и Андерсона 19 ноября возглавит Bellator 288 в Чикаго. Напомним, что первый бой между россиянином и американцем в апреле этого года был признан несостоявшимся из-за рассечения Немкова.

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