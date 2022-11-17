Усман Нурмагомедов про Bellator 288: «Как бы вы не хотели, два пояса улетят в Россию»

Российский боец поделился ожиданиями от турнира Bellator 288, который пройдет 18 ноября в Чикаго.

«У меня есть большая мотивация. Я надеюсь, Вадим (Немков) сделает все, чтобы забрать пояс, выиграть Гран-при. Желаю ему всего наилучшего и без травм.

Скорее всего, два пояса, как бы вы не хотели, улетят в Россию. Получается так», – сказал Нурмагомедов.

На Bellator 288 Усман сразится с , а Немков – с .

Умар Нурмагомедов: «Они бегали от Хабиба и от Махачева. Но они не могут вечно бегать от меня»

Хабиб: «Я бы посмотрел на бой Умара и Двалишвили. Папаха против папахи»