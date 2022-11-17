Немков про бой с Андерсоном: «Ничего не менял в подготовке. 18 ноября я буду готов»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе рассказал о подготовке к бою с , который состоится 18 ноября на Bellator 288.

«В принципе, ничего не менял. Я думаю, что сложности в прошлом бою возникли из-за того, что затянулась моя подготовка, я слишком долго находился в хорошей форме и просто на бой меня не хватило. Перегорел.

Сейчас таких проблем не было, была одна дата, к которой я готовился. И 18 ноября я буду готов», – сказал россиянин.

Также Немков рассказал, чем Андерсон удивил его в первом бою. Напомним, поединок был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами.

«У него борьба отличается от нашей, российской, можно так сказать. Я работал с вольниками дома, и в американской и российской борьбе есть отличия. Сейчас я приехал в Америку и работаю с американскими вольниками. Единственное, что меня удивило в Кори, – это борьба», – добавил Немков.

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