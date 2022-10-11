Павлович и Туиваса подерутся в ночь на 4 декабря на UFC Orlando (MMA Junkie)

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Тай Туиваса Бокс/MMA/UFC

UFC близок к официальному анонсу поединка в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Таем Туивасой, сообщает журналистка MMA Junkie Фара Ханнун.

По ее информации, бойцы разделят октагон в ночь на 4 декабря в со-главном событии турнира UFC Fight Night.

Турнир состоится в Орландо (Флорида), в главном событии вечера бой в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.

Сергей Павлович назвал условие боя с Александром Волковым: «Поединок возможен только за пояс»

Павлович – о победе над Льюисом: «Пересматривал бой много раз и получил удовольствие»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные