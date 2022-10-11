Павлович и Туиваса подерутся в ночь на 4 декабря на UFC Orlando (MMA Junkie)
UFC близок к официальному анонсу поединка в тяжелом весе между Сергеем Павловичем и Таем Туивасой, сообщает журналистка MMA Junkie Фара Ханнун.
По ее информации, бойцы разделят октагон в ночь на 4 декабря в со-главном событии турнира UFC Fight Night.
Турнир состоится в Орландо (Флорида), в главном событии вечера бой в полусреднем весе между Стивеном Томпсоном и Кевином Холландом.
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