Анкалаев – о бое Немкова и Андерсона: «Кори лучше выглядел, Вадима всегда подводит функционалка»

Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев высказался о прошедшем в апреле чемпионском поединке в между Вадимом Немковым и .

Американец доминировал на протяжении трех раундов, однако затем нанес запрещенный удар, из-за чего бой был признан несостоявшимся.

«Я думаю, Кори Андерсон лучше выглядел. Конечно, Вадиму надо работать над выносливостью и в психологическом плане очень хорошо подойти к реваншу.

Мы знаем Вадима, он очень сильный парень. У него очень мощные удары, хорошая борьба, но его всегда подводит функционалка», – сказал Анкалаев.

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