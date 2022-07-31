Фрэнсис Нганну и Даниэль Кормье назвали ранней остановку в бою Павлович – Льюис

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и бывший двойной чемпион Даниэль Кормье раскритиковали решение рефери в октагоне Дэна Мираглиотты за остановку боя между Сергеем Павловичем и Дерриком Льюисом.
Напомним, что россиянин одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
«Это была плохая остановка!!!!» – написал Кормье в соцсетях. Нганну согласился с экс-чемпионом: «Это определенно ранняя остановка».
Видео нокаута в бою Сергей Павлович – Деррик Льюис на UFC 277
Сергей Павлович нокаутировал Деррика Льюиса на UFC 277