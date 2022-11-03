Американский боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли назвал себя лучшим ударником промоушена.

На UFC 280 в Абу-Даби О’Мэлли победил раздельным решением судей .

«Я лучший ударник в мире. Я говорю это со времен Contender Series, хотя тогда я им еще не был, но сейчас это так.

Петр Ян мастер спорта по боксу. Есть видео с опросом, где бойцы мирового уровня, в том числе Дастин Порье, говорят, что Петр Ян лучший.

Чувак, я заставил его бороться. Он пятнадцать раз пытался меня перевести, потому что в стойке я разбирал его на части, так что теперь я лучший боксер в UFC.

Реализовав свой потенциал, я могу стать следующим Андерсоном Сильвой. Я могу стать одним из величайших бойцов всех времен. Это меня мотивирует. Мне только что исполнилось 28 лет, и я чувствую, что у меня в запасе еще есть 10 лет», – сказал О’Мэлли.

О’Мэлли требует пересмотра контракта с UFC: Шон хочет получать процент с PPV

Шон О’Мэлли: «Если бы я проиграл бой Яну, люди бы уважали меня намного больше»