Махачев назвал ошибку Яна в бою с О’Мэлли: «Если бы планом было только бороться или только в стойке работать, то Петр бы выиграл»

Чемпион UFC в легком весе рассказал, в чем состояла ошибка на бой с ’Мэлли.

По мнению Махачева, Петр плохо комбинировал работу на руках и переводы в партер.

«Ян начал и бороться, и в стойке работать. И как-то он не смог это совместить. Думаю, если бы он выбрал планом или только бороться, или только в стойке работать, давить, он выиграл бы.

Ян его перебил бы. Он постарался побороться, потом, когда руки не такие скоростные стали, пробовал бить в стойке, и как-то бой тяжело сложился», – сказал Ислам.

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