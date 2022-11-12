Алекс Волкановски: «После боя со мной никто и никогда больше не упоминал о моем росте»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски рассказал, как относится к тому, что его высмеивают из-за роста.

«Не беспокойтесь об этом. На протяжении многих лет меня называют маленьким.

Все мои соперники говорили об этом, но у меня с этим все в порядке. Они всегда говорят, что я низкий, но в октагоне быстро забывают об этом.

После боя со мной никто и никогда больше не упоминал о моем росте», – сказал Волкановски.

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