Бенеил Дариуш назвал трех вероятных соперников: «Пояс – это круто, но я не хочу растрачивать свои таланты впустую»

Американский легковес UFC Бенеил Дариуш рассказал, с кем хотел бы подраться в ближайшее время.

«Прямо сейчас следующие варианты: победитель боя – , или . Это три варианта... Это отличные бои, так что давайте разберемся с этим и будем двигаться дальше.

Я не хочу сидеть без дела еще восемь, девять месяцев, 1,5 года. Я люблю драться, я просто хочу драться.

Я знаю, чего я стою, и для чего Бог послал меня на эту Землю. Пояс – это круто, и я бы с удовольствием его получил, но в идеале я просто не хочу растрачивать свои таланты впустую, поэтому хочу вернуться в клетку как можно скорее», – сказал Дариуш.

На UFC 280 в Абу-Даби Дариуш победил единогласным решением судей Матеуша Гамрота.

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