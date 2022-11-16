Гамрот бросил вызов Чендлеру: «Посмотрим, кто из нас лучший борец»
Польский легковес UFC Матеуш Гамрот бросил вызов американцу Майклу Чендлеру.
«Майкл, если ты все еще хочешь считаться претендентом на титул, давай устроим весной битву и посмотрим, кто из нас лучший борец.
Победитель идет дальше! А сейчас наслаждайся заслуженным отдыхом», – написал Гамрот.
Гамрот на UFC 280 проиграл единогласным решением судей Бенеилу Дариушу. Чендлер на UFC 281 уступил удушающим в третьем раунде Дастину Порье.
Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»
Порье – Чендлеру после поединка: «Я боялся с тобой биться. Этот страх подпитывал меня»
Комментарии