Гамрот бросил вызов Чендлеру: «Посмотрим, кто из нас лучший борец»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Польский легковес UFC Матеуш Гамрот бросил вызов американцу Майклу Чендлеру.

«Майкл, если ты все еще хочешь считаться претендентом на титул, давай устроим весной битву и посмотрим, кто из нас лучший борец.

Победитель идет дальше! А сейчас наслаждайся заслуженным отдыхом», – написал Гамрот.

Гамрот на UFC 280 проиграл единогласным решением судей Бенеилу Дариушу. Чендлер на UFC 281 уступил удушающим в третьем раунде Дастину Порье.

Президент UFC: «Майкл Чендлер – наш Артуро Гатти. Он выходит драться и оставляет там все»

Порье – Чендлеру после поединка: «Я боялся с тобой биться. Этот страх подпитывал меня»

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