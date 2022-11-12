Джастин Гейджи про бой Порье – Чендлер: «Он не закончится быстро, и возможно пройдет всю отведенную дистанцию»

Легковес UFC Джастин Гейджи поделился ожиданиями от боя между и .

«С нетерпением жду этого поединка. Это самый ожидаемый бой предстоящего турнира. Уверен, что он будет очень веселым.

Этот поединок не закончится быстро, и возможно пройдет всю отведенную дистанцию.

Этот бой будет поход на наш поединок с Чендлером. Порье будет пытаться за счет своей техники совладать с взрывной мощью Чендлера.

В первом раунде Чендлер катастрофически опасен, во втором чуть меньше, а в третьем еще меньше», – считает Гейджи.

Бой Порье и Чендлера состоится 13 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке.

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