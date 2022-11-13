Порье – Чендлеру после поединка: «Я боялся с тобой биться. Этот страх подпитывал меня»

Топовый легковес UFC Дастин Порье отдал должное , с которым «Бриллиант» встретился в октагоне в главном карде UFC 281.

Порье одержал победу в третьем раунде, поймав Чендлера на удушающий прием. На момент остановки поединка на карточках судей была ничья.

«Эй, Майк! Невзирая ни на что, никакого неуважения, брат. Ты – воин, ты отлично показал себя.

Я боялся с тобой биться. Ну, знаешь, в правильном ключе. Понимаешь? Этот страх подпитывал меня», – сказал Порье Чендлеру после объявления победителя боя.

Видео сабмишена в бою Порье – Чендлер