Нганну – о бое Порье и Чендлера: «Он получился таким, как мы и думали»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Фрэнсис Нганну Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал исход поединка в легком весе между Дастином Порье и Майклом Чендлером, в котором победу удушающим приемом одержал Порье.

«Этот бой был именно таким, как мы думали, и даже лучше. Чендлер слеплен из другого теста», – написал Нганну.

Порье рассказал о силе удара Чендлера: «Если бы он бил прямые удары, то вынес бы меня»

Хабиб поздравил Порье с победой над Чендлером: «Это был потрясающий бой»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные