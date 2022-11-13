Нганну – о бое Порье и Чендлера: «Он получился таким, как мы и думали»

Чемпион UFC в тяжелом весе прокомментировал исход поединка в легком весе между и , в котором победу удушающим приемом одержал Порье.

«Этот бой был именно таким, как мы думали, и даже лучше. Чендлер слеплен из другого теста», – написал Нганну.

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