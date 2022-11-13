Порье рассказал о силе удара Чендлера: «Если бы он бил прямые удары, то вынес бы меня»

Топовый легковес UFC Дастин Порье признался, что был близок к поражению в бою с .

«В первом раунде я был довольно серьезно потрясен. Тут у сетки я даже не видел, что он выбрасывает.

Хорошо, что он бил хуки, пробивал бы прямые, то, скорее всего, вынес меня. Чендлер оказался чуть более стойким, чем я ожидал.

Я пробил его, но он все равно продолжал атаковать. Он выдержал мои удары. Я, честно говоря, не думал, что так будет. Я думал, что если пробью его, то смогу финишировать», – сказал Порье после боя.

Видео сабмишена в бою Порье – Чендлер

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