Порье рассказал о силе удара Чендлера: «Если бы он бил прямые удары, то вынес бы меня»

Теги UFC легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер UFC 281 Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Топовый легковес UFC Дастин Порье признался, что был близок к поражению в бою с Майклом Чендлером.

«В первом раунде я был довольно серьезно потрясен. Тут у сетки я даже не видел, что он выбрасывает.

Хорошо, что он бил хуки, пробивал бы прямые, то, скорее всего, вынес меня. Чендлер оказался чуть более стойким, чем я ожидал.

Я пробил его, но он все равно продолжал атаковать. Он выдержал мои удары. Я, честно говоря, не думал, что так будет. Я думал, что если пробью его, то смогу финишировать», – сказал Порье после боя.

Видео сабмишена в бою Порье – Чендлер

Бонусы UFC 281: Алекс Перейра – выступление вечера, Порье и Чендлер – лучший бой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные