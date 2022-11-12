Генри Сехудо: «UFC оберегает Волкановски. Они хотят, чтобы Махачев надрал ему задницу»
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сообщил, что после боя с Алджамейном Стерлингом хочет подраться с Алексом Волкановски.
«Единственный бой, который я хочу после Алджо, – это поединок с Волкановски.
Сейчас UFC оберегает Алекса, потому что они хотят, чтобы Ислам Махачев надрал ему задницу.
Стиль Ислама позволяет ошеломить Волкановски и вынести его. Короля P4P подадут на блюдечке.
Я буду готов драться в декабре. Поэтому, если Алджамейн возьмет паузу на девять месяцев, дайте мне Алекса «Посредственного», – сказал Сехудо.
Алекс Волкановски: «Махачев попытается меня переводить, но в итоге ему придется драться со мной в стойке»
Сехудо прислали контракт на бой 11 февраля. Соперник неизвестен
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