Генри Сехудо: «UFC оберегает Волкановски. Они хотят, чтобы Махачев надрал ему задницу»

Теги полулегкий вес UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо сообщил, что после боя с Алджамейном Стерлингом хочет подраться с Алексом Волкановски.

«Единственный бой, который я хочу после Алджо, – это поединок с Волкановски.

Сейчас UFC оберегает Алекса, потому что они хотят, чтобы Ислам Махачев надрал ему задницу.

Стиль Ислама позволяет ошеломить Волкановски и вынести его. Короля P4P подадут на блюдечке.

Я буду готов драться в декабре. Поэтому, если Алджамейн возьмет паузу на девять месяцев, дайте мне Алекса «Посредственного», – сказал Сехудо.

Алекс Волкановски: «Махачев попытается меня переводить, но в итоге ему придется драться со мной в стойке»

Сехудо прислали контракт на бой 11 февраля. Соперник неизвестен

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