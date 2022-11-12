Генри Сехудо: «UFC оберегает Волкановски. Они хотят, чтобы Махачев надрал ему задницу»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил, что после боя с хочет подраться с Алексом Волкановски.

«Единственный бой, который я хочу после Алджо, – это поединок с Волкановски.

Сейчас UFC оберегает Алекса, потому что они хотят, чтобы надрал ему задницу.

Стиль Ислама позволяет ошеломить Волкановски и вынести его. Короля P4P подадут на блюдечке.

Я буду готов драться в декабре. Поэтому, если Алджамейн возьмет паузу на девять месяцев, дайте мне Алекса «Посредственного», – сказал Сехудо.

Алекс Волкановски: «Махачев попытается меня переводить, но в итоге ему придется драться со мной в стойке»

Сехудо прислали контракт на бой 11 февраля. Соперник неизвестен