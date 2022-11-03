Волкановски ответил на обвинения в застое двух дивизионов: «Вы сомневаетесь, что я смогу драться каждые три месяца?»

Чемпион UFC в полулегком весе отреагировал на претензии по поводу того, что его желание завоевать титул в легком весе затормозит оба дивизиона.

«Если я кого-то и задерживаю, то только ждунов, которые сидят в ожидании титульного боя. Они могут ждать дальше. Я не хочу задерживать никакой из дивизионов, но, как я сказал, мой дивизион задерживает меня, иначе я бы уже подрался.

Даже со сломанной рукой, скорее всего, я бы подрался еще летом. Вы сомневаетесь, что я смогу драться каждые три месяца? Разве я это еще не доказал?

Напомню, что вскоре после операции на руке я готов был драться с кем угодно на UFC 280. Что я должен сделать еще, чтобы доказать это?

Я хочу драться каждые несколько месяцев. Мне гарантировали бой за титул в легком весе, и я жду, потому что люблю определенность. Сейчас я на пике, и хочу быть максимально активным», – сказал Волкановски.

11 февраля на UFC 284 австралиец может подраться с .

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