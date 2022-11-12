Федор Емельяненко про завершение карьеры: «Я уже сделал то, ради чего возвращался»

Ветеран ММА Федор Емельяненко рассказал, когда проведет последний бой в карьере.

— Про ваше будущее. 18 ноября в Чикаго, наверняка, вы будете обсуждать своего следующего соперника. Ваше желание – бой с ?

— Встреча с Бейдером – мое желание. Будем об этом разговаривать.

— Если будет именно такой поединок, он станет последним в вашей профессиональной карьере?

— Если это будет бой с Бейдером за звание чемпиона, это будет мой последний бой по смешанным боевым единоборствам. Может, я по боевому самбо еще раз выступлю. Посмотрим, сначала мне надо поединок провести.

Главное, чтобы после него прошло немного времени, и ты чувствовал, что хочешь опять. Я уже сделал то, ради чего возвращался.

Ребята уже сами, как локомотивы, тащат за собой молодых бойцов, могут подводить под или другие организации. Все знают нашу команду, мы себя зарекомендовали, и Fedor Team может существовать без моего участия в боях.

Александр Емельяненко: «Федору нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов»

Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»