Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»

Российский боец высказался относительно поражения брата Александра от .

— С какими эмоциями смотрели непродолжительный бой между вашим братом Александром и Вячеславом Дациком?

— О финале этого поединка я узнал утром в новостях. Узнал исход, мне стало удивительно, как такое произошло, и затем посмотрел [бой] в записи. Какие могут быть эмоции... Негативные только.

— Стоит ли Александру и дальше проводить бои? Что бы ему посоветовали? У него в начале ноября должен быть бой с главой промоушена Arena Сергеем Еркаевым.

— Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях.

— Визуально он в хорошей форме. Стал похож на бойца.

— Я вижу немножко другое. Вы же понимаете, что внешний вид — этого недостаточно, чтобы побеждать.

В конце сентября Емельяненко проиграл Дацику нокаутом в первом раунде на Hardcore Boxing.

Емельяненко – боец-миф. Александра называют легендой, но он нарушал режим, проигрывал важные бои и мучил брата

Александр Емельяненко: «Я, как патриот России, поддерживаю нашего президента. У него правильный курс, все, что от меня требуется – поддержу»