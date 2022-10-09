Андерсон Сильва отказался от боя с Федором Емельяненко в Bellator

Бывший чемпион UFC в среднем весе не захотел драться с россиянином Федором Емельяненко в его прощальном бою.

— А если не с [Райаном] Бейдером, то с Андерсоном Силвой — вас бы устроил такой вариант? Это имя фигурировало в СМИ.

— Насколько я знаю, несколько месяцев назад был разговор с Андерсоном, но он отказался. Скотт [Кокер] разговаривал с ним, но — нет, – сказал Емельяненко.

Федор Емельяненко: «Если Bellator предложит Сильву, будем рассматривать. Для меня Бейдер пока остается целью номер один»

Емельяненко – о ближайших планах: «Надеюсь, что Бейдер не словит измену и мы с ним побьемся за титул»