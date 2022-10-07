Федор – о прощальном бое: «Место, время и соперник будут озвучены 18 ноября»
Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко заявил, что его представители ведут переговоры с Bellator о бое за титул. При этом официально имя соперника будет названо в ноябре 2022 года.
«Место, время и соперник будут озвучены на бое Вадима Немкова в Чикаго, на котором я должен буду присутствовать, секундировать Вадима.
Рассматривается пока один соперник – хочется побиться с чемпионом [Райаном Бейдером]. С ним ведут переговоры, насколько я знаю. Станет ли финальным мой предстоящий бой? Да, безусловно», – сказал Емельяненко.
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