Федор – о прощальном бое: «Место, время и соперник будут озвучены 18 ноября»

Легендарный российский тяжеловес заявил, что его представители ведут переговоры с о бое за титул. При этом официально имя соперника будет названо в ноябре 2022 года.

«Место, время и соперник будут озвучены на бое в Чикаго, на котором я должен буду присутствовать, секундировать Вадима.

Рассматривается пока один соперник – хочется побиться с чемпионом [ ]. С ним ведут переговоры, насколько я знаю. Станет ли финальным мой предстоящий бой? Да, безусловно», – сказал Емельяненко.

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