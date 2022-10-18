Александр Емельяненко: «Федору нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов»
Российский боец Александр Емельяненко оценил перспективы брата Федора в боксе.
«Перспективы есть у всех бойцов, даже у Дацика, как вы видели.
Считаю, Федору нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов, известных бойцов из смешанных единоборств.
То есть не с профиками боксировать, а именно заниматься популяризацией спортивного, хорошего, здорового образа жизни», – сказал Александр.
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Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»
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