Александр Емельяненко: «Федору нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов»

Российский боец Александр Емельяненко оценил перспективы брата Федора в боксе.

«Перспективы есть у всех бойцов, даже у Дацика, как вы видели.

Считаю, Федору нужно не с молодыми и голодными бойцами-профессионалами драться, а войти в дивизион ветеранов, известных бойцов из смешанных единоборств.

То есть не с профиками боксировать, а именно заниматься популяризацией спортивного, хорошего, здорового образа жизни», – сказал Александр.

Александр Емельяненко про критику брата после боя с Дациком: «Пусть Федор за себя говорит»

Федор Емельяненко – брату: «Я бы посоветовал Александру в своей душе навести порядок и изменить образ жизни. Тогда уже можно говорить о каких-то боях»